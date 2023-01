Devisen: Euro steigt auf Neunmonatshoch zum USD – EUR/CHF weiter über Parität

Frankfurt – Der Euro spürt an den Finanzmärkten weiter Rückenwind. In der Nacht auf Montag stieg die Gemeinschaftswährung mit 1,0874 US-Dollar auf den höchsten Stand seit April 2022. Auf ähnliche Höchststände war der Euro bereits vergangene Woche gestiegen. Aktuell notiert er bei 1,0843 Dollar wieder knapp darunter.

Zum Franken kann sich die Gemeinschaftswährung weiterhin über Parität behaupten und geht aktuell zu 1,0035 Franken um. Der US-Dollar zeigt sich bei einem Stand von 0,9254 Franken nur wenig verändert seit Freitagabend.

Zu Wochenbeginn stehen kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für stärkere Kursbewegung sorgen könnten. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe. In Davos startet unterdessen das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden. (awp/mc/ps)