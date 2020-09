Devisen: Euro zum Dollar unter Druck – etwas tiefer zum Franken

Frankfurt – Der Euro hat zu Wochenbeginn frühe Gewinne gegenüber dem US-Dollar nicht halten können und ist unter Druck geraten. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1831 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch.

Und auch zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0774 tiefer. Ein Dollar kostet derweil wenig verändert 0,9106 Franken.

Am Morgen hatte der Euro zunächst von einer breitangelegten Dollar-Schwäche profitiert. Im Verlauf hat sich das Bild dann gewandelt. Marktteilnehmer erklären dies mit der trüben Stimmung an den Aktienmärkten. Als ein Grund dafür werden die anhaltend hohen Corona-Neuinfektionen in Europa genannt. An den Märkten herrscht die Sorge vor neuen überregionalen Corona-Beschränkungen mit abermals drastischen wirtschaftlichen Folgen.

Als stützen war zunächst die grundsätzliche Zustimmung von US-Präsident Donald Trump zu einer Lösung des Streits über den chinesischen Videodienst Tiktok für Zuversicht gewertet worden. Damit könnte zumindest ein Streitpunkt zwischen den USA und China künftig entfallen, argumentiert Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda.

Zum Wochenstart stehen kaum Konjunkturdaten mit grosser Marktbedeutung an. Allerdings äussern sich einige ranghohe Notenbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Unterdessen berichtet die „Financial Times“, dass die EZB derzeit eine Untersuchung zu ihrem Corona-Wertpapierkaufprogramm PEPP durchführen lässt. Es gehe darum, wie lange PEPP noch laufen soll und ob ein Teil seines flexibleren Ansatzes in die herkömmlichen Wertpapierkäufe (APP) übernommen werden könnte, schreibt das Blatt unter Berufung auf zwei namentlich nicht genannte EZB-Ratsmitglieder. (awp/mc/ps)