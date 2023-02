Devisen: Euro steigt wieder über 1,07 US-Dollar – Stabil zum Franken

Frankfurt – Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0705 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Das Euro/Franken-Paar hat sich derweil bei einem Stand von 0,9874 kaum vom Fleck bewegt. Der US-Dollar hält sich mit 0,9225 Franken ebenfalls recht stabil.

Am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer einen ganzen Schwung an US-Daten in den Blick nehmen. Am Nachmittag werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt, Daten vom Immobilienmarkt und neue Preiszahlen von den Unternehmen veröffentlicht. Zudem wollen sich einige Notenbanker aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve zu Wort melden. (awp/mc/pg)