Devisen: Eurokurs fällt unter 1,09 US-Dollar

Frankfurt – Der Kurs des Euro ist am Montag wieder unter die Marke von 1,09 US-Dollar gefallen. Gegen Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0884 Dollar.

Auch gegenüber dem Franken hat der Euro leicht nachgegeben. Derzeit wird er zu 0,9455 gehandelt, nach 0,9467 im frühen Geschäft und auch vor dem Wochenende. Der US-Dollar hat sich hingegen mit 0,8686 gegenüber 0,8677 am Morgen wieder etwas näher an die Marke von 0,87 herangeschoben.

Mangels entscheidender Konjunkturdaten verlief der Vormittag am Devisenmarkt ruhig. Aus den Reihen der EZB und der US-Notenbank Fed sind vorerst keine wichtigen geldpolitischen Äusserungen zu erwarten. In beiden Zentralbanken ist die übliche Schweigeperiode vor Zinsentscheidungen in Kraft. In dieser Woche trifft die EZB ihre Entscheidung, in der Woche darauf folgt die Federal Reserve. Zudem halten in dieser Woche die Notenbanken Japans, Norwegens und der Türkei Zinssitzungen ab.

In der Geldpolitik dreht sich derzeit viel um die Frage, wann und in welchem Ausmass Notenbanken wie Fed oder EZB ihre straffe Geldpolitik lockern. Die grossen Zinshoffnungen an den Finanzmärkten sind zuletzt etwas kleiner geworden, nachdem sich zahlreiche Notenbanker gegen eine rasche Zinswende ausgesprochen haben. Hintergrund der Debatte ist die rückläufige Inflation, die den Währungshütern Spielraum für Zinssenkungen bietet. (awp/mc/pg)