Devisen: Euro über 1,07 US-Dollar – Kaum verändert zum Franken

Frankfurt – Der Euro hat zu Beginn der neuen Woche etwas über seinem in der vergangenen Woche markierten Drei-Monats-Tief notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0734 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende.

Das Euro/Franken-Währungspaar zeigt sich derweil bei einem Stand von 0,9567 kaum verändert seit Freitagabend. Auch der US-Dollar hat sich kaum vom Fleck bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,8913 Franken zeigt.

Zum Wochenstart liegt die Aufmerksamkeit auf zwei grossen asiatischen Währungen. In Japan zieht die Landeswährung Yen kräftig gegenüber Dollar und Euro an. Auslöser sind Bemerkungen von Notenbankchef Kazuo Ueda vom Wochenende, die an den Märkten als Hinweis auf eine perspektivische Zinsanhebung gedeutet wurden. Die japanische Währung leidet wegen der extrem lockeren Geldpolitik der Bank of Japan unter einer chronischen Schwäche.

Deutlich nach oben geht es am Montagmorgen auch mit dem chinesischen Yuan. Zum einen intervenierte die Notenbank der Volksrepublik verbal gegen die schwache Wertentwicklung des Yuan-Wechselkurses. Zum anderen legte sie den täglichen Referenzkurs höher fest, als an den Märkten erwartet wurde. Die Währung Chinas steht unter Druck, weil sich die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt in den vergangenen Monaten viel schwächer entwickelt hat als allgemein erhofft. (awp/mc/ps)