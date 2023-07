Devisen: Euro und Franken zum Dollar stabil

Frankfurt – Der Euro hat sich zu Wochenbeginn zum US-Dollar in etwa in der Nähe seines am Freitag markierten Höchststands seit Februar 2022 gehalten. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1224 Dollar und damit nur minimal weniger als vor dem Wochenende.

Auch zum Schweizer Franken gab es nur wenig Bewegung. Nachdem sich der USD/CHF-Kurs am Freitagabend von seinen Mehrjahrestiefständen etwas erholt hatte, kostet der Dollar aktuell 0,8607 Franken. Das EUR/CHF-Paar notiert derweil bei 0,9661 nach 0,9683 Franken am Freitagabend.

In der vergangenen Woche war der Dollar unter starken Druck geraten. Ausschlaggebend waren rückläufige Zinserwartungen an die amerikanische Notenbank Fed wegen fallender Inflationsraten in den USA. Derzeit ist an den Märkten nur noch eine Zinsanhebung des Fed in diesem Jahr vollständig eingepreist. Der Dollar steht daher unter Druck. (awp/mc/hfu)