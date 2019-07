Devisen: Euro verteidigt Gewinne zum Dollar

Frankfurt – Der Euro hat am Montag gegenüber dem US-Dollar die Gewinne von Freitag gehalten. Am Morgen notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1273 US-Dollar etwa auf dem Niveau von Freitagabend. Zum Franken pendelt der Euro bei aktuell 1,1097 Franken in einer engen Spanne um die 1,11er Marke. Der US-Dollar verharrt bei 0,9844 Franken ebenfalls in etwa auf dem Niveau vom Freitag.

Am Montag stehen kaum Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Bewegung an den Märkten sorgen könnten. Daten aus China zeigten am frühen Morgen eine Verlangsamung des Wachstums der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt. Hier hinterlässt der Handelskonflikt mit den USA deutliche Spuren.

In den Vereinigten Staaten wird am Nachmittag mit dem Empire-State-Index ein wichtiger Produktionsindikator veröffentlicht. Auf den Euro dürfte der Einfluss aber gering sein, schreibt Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). „Mehr Aufmerksamkeit erhalten die morgen anstehenden Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. Zwar gilt eine Zinssenkung Ende dieses Monats als nahezu sicher, die Konjunkturzahlen haben aber Einfluss darauf, ob die US-Notenbank weitere Zinssenkungen vornehmen wird oder nicht.“ (awp/mc/ps)

EZB-Referenzkurse