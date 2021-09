Devisen: Euro vor US-Zinsentscheid stabil über 1,17 Dollar

Frankfurt – Der Euro notiert am Mittwoch bisher stabil über der Marke von 1,17 US-Dollar. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1730 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen und am Vorabend.

Gegenüber dem Franken notiert der Euro nach einem leichten Anstieg am Morgen mit 1,1730 inzwischen nur noch wenig verändert. Auch der Dollar zeigt sich am Vormittag nach einem leichten Anstieg am Morgen mit 0,9228 wieder wenig verändert zum Vortag.

Der Devisenhandel verläuft damit zunächst ruhig. Ein grosses Thema an den Finanzmärkten bleiben die Finanzprobleme des grossen Immobilienkonzerns Evergrande aus China. Nach wie vor bestehen Sorgen um die Stabilität der chinesischen Volkswirtschaft, sollte sich die Situation bei Evergrande zuspitzen und sich möglicherweise im Immobiliensektor ausbreiten. Der Häusermarkt macht einen erheblichen Anteil der chinesischen Wirtschaft aus und betrifft sowohl den Bankensektor als auch die privaten wie öffentlichen Haushalte.

Zur Wochenmitte steht auch die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve im Mittelpunkt. Nach ihrer zweitägigen Zinssitzung will die Fed am Abend neue Entscheidungen bekanntgeben. Mit Spannung wird erwartet, ob die Zentralbank ein konkretes Signal für die erwartete geldpolitische Wende geben wird. Es geht um die Wertpapierkäufe der Fed von monatlich 120 Milliarden Dollar. Fachleute rechnen mit einer schrittweisen Rückführung, beginnend um die Jahreswende herum.