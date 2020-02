Devisen: Euro weiter unter 1,08 US-Dollar

Frankfurt – Der Euro hat am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0796 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Zurzeit ist der Euro so wenig wert wie seit knapp drei Jahren nicht mehr. Ein Grund dafür ist die schwache Verfassung der Euroraum-Konjunktur.

Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro in einer engen Bandbreite. Aktuell kostet die Einheitswährung 1,0615 und damit minim höher als am Vorabend. Der US-Dollar tendiert dagegen zum Franken etwas höher mit 0,9831 Franken.

Zur Wochenmitte stehen in der Eurozone nur wenige Wirtschaftsdaten an, die für Kursbewegung sorgen könnten. Aus den USA werden Preisdaten und Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. Ausserdem treten einige Notenbanker mit Reden in Erscheinung. Am Abend veröffentlicht die amerikanische Zentralbank das Protokoll zu ihrer jüngsten Zinssitzung. Die Mitschrift wird auf Hinweise zum geldpolitischen Kurs abgeklopft. (awp/mc/ps)