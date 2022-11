Devisen: Euro zum Dollar auf Dreimonatshoch – USD/CHF in Richtung 0,96

Frankfurt – Der Euro hat am Freitag seine deutlichen Kursgewinne gegenüber dem US-Dollar vom Vortag halten können. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung bis zu 1,0224 US-Dollar und damit so viel wie seit etwa drei Monaten nicht mehr.

Auch zum Franken tendiert der Dollar weiter zur Schwäche. Mit Kursen von zuletzt 0,9643 nimmt das Dollar/Franken-Paar langsam die 0,96er Marke ins Visier. Vor den US-Inflationsdaten am gestrigen Donnerstag hatte sich das Paar noch um die 0,99er Marke bewegt. Das Euro/Franken-Währungspaar geht aktuell mit 0,9862 um, was etwas höher ist als noch am Vorabend.

Der Euro hatte am Donnerstagnachmittag einen Schub erhalten. Die Inflationsdaten aus den USA sind niedriger ausgefallen als erwartet und belasten den US-Dollar. Hintergrund ist der geldpolitische Kurs der US-Notenbank: Die rückläufige Teuerung lässt der Federal Reserve Luft, ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas gelassener zu führen. Schon für die kommende Zinssitzung im Dezember rechnen viele Analysten mit einer weniger starken Zinsanhebung als zuletzt. (awp/mc/pg)