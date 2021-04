Devisen: Euro zum Dollar weiter bei Fünfmonatstief

Frankfurt – Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst wenig bewegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1718 US-Dollar und damit geringfügig weniger als in der vorherigen Nacht. Am Vortag hatte der Euro mit 1,1704 Dollar ein Fünfmonatstief markiert.

Zum Franken zeigt sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1080 ebenfalls kaum verändert seit Mittwochabend. Auch der US-Dollar hat sich seit dem Vorabend kaum von der Stelle bewegt, wie der aktuelle Kurs von 0,9457 Franken zeigt.

Der neue billionenschwere Investitionsplan von US-Präsident Joe Biden hat bisher kaum Einfluss auf die Devisenkurse. Mit dem Plan, den Biden in der Nacht verkündete, soll vor allem die Infrastruktur des Landes erneuert werden. Sowohl die Grundzüge als auch der ungefähre Umfang waren bereits zuvor bekannt geworden, so dass sich die Überraschung an den Märkten in Grenzen hielt.

An Konjunkturzahlen stehen am Donnerstag vor allem Stimmungsdaten aus der Industrie im Mittelpunkt. In Europa werden die Markit-Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht, in den USA wird der ISM-Industrieindikator erwartet. Die Indikatoren basieren auf Unternehmensumfragen und geben einen Eindruck über die konjunkturelle Lage. (awp/mc/ps)