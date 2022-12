Devisen: Eurokurs legt etwas zu

Frankfurt – Der Kurs des Euro zeigt sich am Donnerstag wenig verändert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0624 US-Dollar gehandelt und damit praktisch gleich hoch wie am Vorabend.

Gegenüber dem Franken hat der Euro über Nacht leicht an Terrain eingebüsst. Das EUR/CHF-Währungspaar wird am frühen Morgen bei 0,9851 nach 0,9862 gehandelt am Vorabend. Für das USD/CHF-Paar ergibt das mit 0,9274 nach 0,9281 am Mittwochabend ebenfalls etwas weniger.

Marktbeobachter verweisen auf eine Dollar-Schwäche, die dem Euro im Gegenzug etwas Auftrieb verliehen hat. Am Morgen hat der Dollar im Handel mit allen anderen Währungen führender Industriestaaten nachgegeben. Im weiteren Handelsverlauf wird mit eher wenig Impulsen für den Handel am Devisenmarkt gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Am Nachmittag könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt für etwas mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. (awp/mc/pg)