Devisen: Franken bleibt nach SNB-Entscheid klar tiefer

Frankfurt – Am «Tag eins» nach der überraschenden Leitzinssenkung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt der Schweizer Franken zu den grössten Leitwährungen auf einem klar tieferen Niveau. Besonders deutlich hat der US-Dollar zum Franken zugelegt.

Der Dollar notiert am Freitagmorgen bei 0,8989 Franken, bleibt aber weiter knapp unter der Marke von 90 Rappen. Damit hat die US-Währung seit dem SNB-Entscheid um mehr als einen Rappen zugelegt. Etwas weniger stark zog der Euro an, der am Morgen 0,9736 Franken kostete. Das ist etwas weniger als am Vorabend.

Folgerichtig ist Euro im Vergleich zum US-Dollar weiter gefallen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung im Tief 1,0832 US-Dollar und damit so wenig wie zuletzt Anfang März.

Im Tagesverlauf richten sich die Blicke an den Finanzmärkten nach München, wo das Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima für Deutschland veröffentlicht. Es wird mit einer leichten Stimmungsaufhellung auf niedrigem Niveau gerechnet. In den USA ist der Datenkalender weitgehend leer, es äussern sich aber einige Vertreter aus der Notenbank Federal Reserve. (awp/mc/pg)