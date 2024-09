Devisen: Franken gegenüber US-Dollar und Euro wenig verändert

Zürich – Der Devisenmarkt hat sich über das Wochenende kaum verändert. Der Euro/Franken-Kurs tritt bei 0,9391 mehr oder weniger auf der Stelle.

Auch der Dollar/Franken-Kurs bewegt sich seit Freitagabend in einer engen Bandbreite um die Marke von 0,8409. Gegenüber dem US-Dollar notiert die europäische Gemeinschaftswährung praktisch unverändert bei 1,1166.

Im Laufe der Woche könnte es aber wieder zu Ausschlägen kommen, heisst es am Markt. Es steht ein bunter Strauss an Daten auf dem Programm. In der Eurozone und den USA stehen Einkaufsmanagerindizes auf dem Programm.

Bereits am (heutigen) Montag um 9.00 Uhr veröffentlicht die KOF der ETH Zürich sowohl den jüngsten Consensus Forecast als auch das Konjunkturbarometer vom September. Für das Barometer sagen die Ökonomen im Vergleich zum August einen höchstens geringfügig veränderten Wert voraus. Zudem informiert die SNB über das Volumen der Devisenmarktinterventionen im zweiten Quartal.