Devisen: Franken kommt zu Euro und Dollar leicht zurück

Zürich – Der Franken tendiert zum Start in die Weihnachtswoche etwas leichter. So kostet die europäische Gemeinschaftswährung am frühen Morgen 0,9329 Franken. Am Freitagabend wurde der Euro noch zu 0,9313 Franken gehandelt. Auch gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8937 etwas tiefer als vor dem Wochenende (0,8918). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0437 zeigt.

In den vergangenen Wochen war es gerade am Devisenmärkten angesichts der zahlreichen Notenbankentscheide zu einer etwas ausgeprägteren Bewegung gekommen. Das Euro/Franken-Paar hatte kurzzeitig auch wieder Kurse jenseits der 94 Rappen-Marke gesehen, während der US-Dollar auf über 90 Rappen anzog. Mittlerweile hat der Franken aber wieder etwas Boden gut gemacht.

In dieser verkürzten Weihnachtswoche – hierzulande wird nur am heutigen Montag und am Freitag gehandelt – ist an den Finanzmärkten nicht mit allzu grossen Bewegungen zu rechnen. (awp/mc/pg)