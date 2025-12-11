Devisen: Franken tendiert vor SNB-Zinsentscheid und nach Fed-Senkung etwas höher

Zürich – Der Schweizer Franken hat in der Nacht auf Donnerstag gegenüber dem US-Dollar und dem Euro leicht zugelegt. Aktuell kostet das Dollar/Franken-Paar 0,7998 nach 0,8012 Franken am Vorabend.

Derweil wird der Euro zu 0,9345 Franken gehandelt. Das ist etwas weniger als am Vorabend (0,9355). Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1685 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1675.

Im Fokus steht heute die Schweizerische Nationalbank (SNB), die heute um 09.30 Uhr ihre geldpolitische Lagebeurteilung veröffentlichen wird. Dabei wird von den allermeisten Ökonomen keine Zinsänderung erwartet. Vielmehr dürfte die SNB den Leitzins bei null Prozent belassen und ihn auch im kommenden Jahr nicht ändern.

Denn trotz gedämpfter Konjunktur, schwacher Wirtschaftsindikatoren und globaler Unsicherheiten bleibe der Nullzins für die SNB derzeit die beste Option, lautet der Tenor. Kaum ein Experte rechnet zum jetzigen Zeitpunkt mit einer Rückkehr in den negativen Bereich.

Die Franken-Reaktion auf die heutige Sitzung dürfte sich nach Ansicht der Commerzbank daher in Grenzen halten. «Sofern uns die SNB nicht wieder überrascht.»

Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins gesenkt, nämlich um 25 Basispunkte auf noch 3,5 bis 3,75 Prozent. Die Risiken für die Beschäftigung hätten in den vergangenen Monaten zugenommen, hiess es vom Fed. Gleichzeitig ist die Inflation hartnäckig. Eine Mehrheit von Volkswirten hatte eine solche Zinssenkung erwartet. (awp/mc/ps)