Devisen: Franken zeigt sich zu Dollar und Euro wenig verändert

Zürich – Der Franken hat über das Wochenende gegenüber Euro und Dollar nicht weiter an Wert verloren. Am frühen Montagmorgen tritt das Euro/Franken-Paar gegenüber Freitagabend bei 0,9405 mehr oder weniger auf der Stelle. Allerdings kostete der Euro am Freitagmorgen mit 0,9367 Franken noch etwas weniger.

Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich seit Freitagabend kaum von der Stelle bewegt und wird zu 0,9016 nach 0,9019 gehandelt. Im frühen Geschäft am Freitag wurde der Dollar aber noch unter der Marke von 90 Rappen bewertet. Derweil heisst es auch bei der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar «Treten an Ort, wie das Kursniveau von 1,0429 zeigt.

Händler beschreiben das Geschäft als ruhig. Zwischen Weihnachten und Neujahr sei wenig los. «Vor allem, wenn die Feiertage so liegen wie heuer», meint ein Händler. Der Markt sei sehr ausgedünnt. Damit dürfte sich wohl auch der Einfluss der Konjunkturdaten, die im Laufe des Tages noch veröffentlicht werden, in Grenzen halten. Auf dem Programm stehen das Konjunkturbarometer für Dezember der Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) und der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago sowie die Daten der US-Notenbank Fed zur Entwicklung in der Industrie. (awp/mc/ps)