Devisen: Franken zu Euro und Dollar etwas fester

Zürich – Die Bewegungen am Devisenmarkt hielten sich in der Nacht in engen Grenzen. Der Franken legte zum Euro und zum Dollar minimal zu.

Der EUR/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,9312 und damit leicht unter dem Niveau des Vorabends. Das gleiche gilt für den USD/CHF-Kurs (0,8828). Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,0549 zeigt.

Die mögliche Eskalation des Kriegs in der Ukraine sorgt weiter für Verunsicherung. Wegen Kriegsängsten war der Franken zuletzt als sicherer Hafen wieder gefragter.

Konjunkturzahlen gibt es am Berichtstag vor allem aus den USA, wo unter anderem Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe und Frühindikatoren erwartet werden. Aus der Eurozone gibt es Angaben zur Konsumentenstimmung. (awp/mc/ps)