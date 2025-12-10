Devisen: Gespanntes Warten auf Fed-Zinsentscheid

Zürich – Am Devisenmarkt wird am Mittwoch gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gewartet. Entsprechend wenig bewegen sich die Kurse.

Am Markt ist eine Senkung um 25 Basispunkte quasi eingepreist. Wichtiger werden daher die begleitenden Kommentare mit Blick auf den weiteren Zinspfad. Derweil wird für die morgige geldpolitische Lagebeurteilung der SNB keine Änderung der Leitzinsen erwartet.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9375 quasi auf der Stelle und auch Dollar/Franken bewegte sich über Nacht mit Kursen von 0,8060 nicht. Auch die europäische Gemeinschaftswährung bliebt gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit mit Kursen von 1,1632 wenig verändert über dem Niveau von 1,16. (awp/mc/pg)