Devisen: Investoren warten auf Fed-Entscheid

Zürich – Vor dem Hauptereignis zur Wochenmitte halten sich die Investoren an den Devisenmärkten weiter zurück. Am morgigen Mittwoch wird die US-Notenbank Fed nach dem europäischen Börsenschluss ihre aktuelle Zinsentscheidung verkünden. Die Mehrzahl der Marktteilnehmer geht weiterhin davon aus, dass sie die Zinsen nicht antasten wird.

Laut dem Fed-Watch-Tool CME halten es immerhin knapp 38 Prozent der Beobachter für möglich, dass es zu einer Zinserhöhung kommen könnte. Da der neue Notenbank-Chef Kevin Warsh zuletzt betont hatte, den künftigen geldpolitischen Kurs nicht mehr so detailliert vorab kommunizieren zu wollen, wäre ein überraschender Zinsschritt also durchaus möglich.

So oder so preist der Markt für die US-Notenbank in diesem Jahr Zinsschritte ein. Wenn nicht im Juli, dann bei einer der späteren Sitzungen etwa im September.

Ganz anders sieht es bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) aus. Die Commerzbank verweist am Morgen auf Berichte vom Vortag, wonach Quellen berichtet hätten, dass die SNB intern von unveränderten Zinsen bis Ende 2027 ausgehe, und eine Zinswende erst für Anfang 2028 ins Auge gefasst werde.

Die Aussicht auf unveränderte Zinsen lasten denn auch weiter auf dem Schweizer Franken. So notiert das Euro/Franken-Paar zwar gegenüber dem Vorabend unverändert bei 0,9311. Dies bedeutet für das Paar den höchsten Stand seit Januar. Und auch das Dollar/Franken-Paar ist gegenüber Montagabend mit 0,8192 kaum bewegt, steht aber gleichzeitig so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Das Euro/Dollar-Paar tritt bei 1,1366 ebenfalls auf der Stelle. (awp/mc/ps)