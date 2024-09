Devisen: Kaum Bewegung am Devisenmarkt

Zürich – Der Handel am Devisenmarkt zeigt sich am Dienstagmorgen weiterhin von einer ruhigen Seite. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9427 mehr oder weniger auf der Stelle.

Gegenüber dem US-Dollar notiert der Schweizer Franken mit 0,8526 etwas tiefer als am Vorabend (0,8514), aber etwas gleich hoch wie noch am späteren Nachmittag. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht derweil leicht an Terrain eingebüsst und wird aktuell zu 1,1055 nach 1,1071 am Vorabend gehandelt.

Heute Morgen werden mit den Schweizer Inflationszahlen für den August sowie den Wachstumszahlen für das zweite Quartal die letzten entscheidenden Daten vor der nächsten Sitzung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in knapp drei Wochen veröffentlicht. Erwartet wird eine Jahresteuerung zwischen 1,0 und 1,3 Prozent.

«Vermutlich müssen die Zahlen aber schon deutlich überraschen, um die SNB davon zu überzeugen, in drei Wochen eine grössere Zinssenkung als die von uns erwarteten 25 Basispunkte zu liefern», heisst es in einem Kommentar Commerzbank.

Zudem wartet der Markt gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am kommenden Freitag veröffentlicht wird. Dieser dürfte für Entscheidung der US-Notenbank Fed, wie stark die Zinsen gesenkt werden, bedeutend sein. (awp/mc/ps)