Devisen: Kaum Bewegung – Warten auf Fed

Zürich – An den Devisenmärkten haben sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen kaum von der Stelle bewegt. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am morgigen Mittwoch hielten sich die Investoren zurück, heisst es im Handel.

Das Euro/Franken-Paar tritt im Vergleich zum Vorabend bei Kursen von 0,9385 denn auch mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar hat sich mit aktuell 0,8061 kaum bewegt, und auch der Euro verharrt gegenüber dem Greenback nahezu unverändert bei 1,1643 zeigt.

Zwar werde am Markt ganz fest mit einer weiteren Reduktion des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte gerechnet, dennoch werde die Fed-Entscheidung mit Spannung erwartet, heisst es bei der Helaba in einem Kommentar. «Denn innerhalb des FOMC gehen die Meinungen über die Zinspolitik aktuell auseinander.» (awp/mc/ps)