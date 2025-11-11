Devisen: Seitwärts nach Shutdown-Fortschritten

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Dienstagmorgen kaum bewegt. Die weiteren Fortschritte in den Verhandlungen um den US-Haushalt wirkten sich somit kaum aus.

Das Euro/Franken-Paar wird mit Kursen von 0,9299 nur knapp unter der Marke von 0,93 Franken gehandelt. Am Vorabend hatte es ganz leicht darüber notiert. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich kaum von der Stelle. Am frühen Dienstag wurden 0,8042 nach 0,8048 am Vorabend bezahlt.

Für die Schweiz zeichnet sich derweil eine Erleichterung im Zollstreit mit den USA ab. US-Präsident Trump bestätigte am Montagabend Verhandlungen mit der Schweiz zur Reduktion der Zölle.

Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar über Nacht ebenfalls kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1562 zeigt. Am Vormittag rücken laut der Helaba die ZEW-Konjunkturerwartungen in den Blick, auch wenn dieses wohl nicht zu einem Umdenken bei der EZB-Geldpolitik führen dürfte. Die abwartende Haltung dürfte sich denn auch in den für den Tagesverlauf geplanten EZB-Reden widerspiegeln, heisst es in einem Kommentar. (awp/mc/ps)