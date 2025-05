Devisen: Schweizer Franken leicht höher zum Dollar

Zürich – Der Schweizer Franken legt am Dienstag leicht zu. Der US-Dollar ist auf zuletzt 0,8322 Franken gefallen, wobei er im Tief im frühen Handel mit 0,8309 nur knapp an der Marke von 83 Rappen vorbeigeschrammt war.

Der «Greenback» steht seit der Herabstufung der Bonität der USA durch die Ratingagentur Moody’s im Fokus des Märkte. Das Analageresearch der UBS empfiehlt, aus dem US-Dollar zu diversifizieren, da fiskalpolitische Bedenken zunähmen. Neben der Bonitätsfrage werden die sich anbahnenden und weitreichenden Steuersenkungen von US-Präsident Donald Trump ins Feld geführt.

Zum Euro hat der Schweizer Franken im Vormittagshandel auf 0,9370 zugelegt. Im frühen Handel hatte die Gemeinschaftswährung noch 0,9384 Franken gekostet. Das Euro/Dollar-Paar hat sich derweil kaum bewegt und wird aktuell zu 1,1263 gehandelt.

Konjunkturseitig richtet sich der Blick auf die zweite Wochenhälfte. So stehen am Donnerstag die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone auf dem Programm. Zudem wird in Deutschland der Ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. (awp/mc/pg)