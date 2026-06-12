Devisen: Wenig Bewegung im frühen Handel

Zürich – Die wichtigsten Devisenpaare notieren am Freitagmorgen in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Der Fokus der Anleger liegt zunächst auf dem jüngsten Rückzug von Donald Trump im Konflikt mit dem Iran und dem bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Dieser könnte den US-Dollar wegen Mittelzuflüssen stützen.

Im frühen Handel gab es bis dato allerdings kaum Bewegung. So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9211 mehr oder weniger auf der Stelle und auch das Dollar/Franken-Paar blieb in der Nacht um die Marke von 0,7964.

Auch die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser Zeit kaum bewegt, wie das Kursniveau von 1,1565 zeigt.

Nächste Woche steht dann ein dichter Terminkalender für Notenbank-Entscheidungen an. Auf der Agenda notieren die Bank of Japan, die Reserve Bank of Australia, die US-Notenbank und die Bank of England. Die Schweizerische Nationalbank wird am Donnerstag aller Voraussicht nach die Füsse stillhalten. (awp/mc/pg)