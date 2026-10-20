moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Märkte

Devisen: Wenig Bewegung vor Daten

Devisen: Wenig Bewegung vor Daten
(KI-generiert)
Von peter.stoeferle

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Dienstagmorgen vor einigen Konjunkturdaten im Tagesverlauf nur wenig bewegt. Unter anderem stehen der deutsche ZEW-Index sowie einige US-Daten wie der Philly Fed-Index oder die Baubeginne im Blick.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9266 mehr oder weniger auf der Stelle. Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8248 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert der Euro mit 1,1234 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,1211.

Generell profitiere der Franken derzeit nicht nur von seiner Eigenschaft als sicherer Hafen, sondern angesichts wachsender Sorgen um eine mögliche neue Staatschuldenkrise in anderen Industriestaaten auch vom soliden Haushalt der Schweiz, heisst es bei der Commerzbank. Mittlerweile sei der Franken aber wieder in eine Region vorgerückt, die die SNB zumindest vor einigen Monaten in erhöhte Bereitschaft versetzt hätte. Noch weitere Aufwertungen dürften entsprechend schwieriger werden. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
PROCIMMO SA: Austritt von Terence Kast und Änderung der Zusammensetzung der Geschäftsleitung
Terence Kast tritt als COO der Procimmo SA Ende 2026 zurück. (Bild: Procimmo)
vor 1 Stunde
PROCIMMO SA: Austritt von Terence Kast und Änderung der Zusammensetzung der Geschäftsleitung

Zürich – Nach zwölf Jahren bei der PROCIMMO SA hat sich Terence Kast, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Operating Officer (COO), entschieden, das Unternehmen per Ende 2026 zu verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Terence Kast trat 2014 als Legal & Compliance Officer in die PROCIMMO SA ein, bevor er Mitglied der Geschäftsleitung […]