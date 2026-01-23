Devisen: Wenig Bewegung vor dem Wochenende

Zürich – Am Devisenmarkt haben sich die Kursausschläge am Freitag bis am frühen Abend in relativ engen Grenzen gehalten. Über die ganze Woche gesehen hat der US-Dollar aber deutlich an Wert verloren.

Aktuell kostet der Dollar 0,7900 Franken nach 0,7906 am Morgen bzw. 0,7945 am Donnerstagmorgen. Ähnlich hat sich auch das Euro/Dollar-Paar entwickelt: Momentan kostet es 1,1749, was in etwa gleich viel ist wie am Morgen (1,1746), aber klar mehr als am Donnerstagmorgen (1,1691). Derweil hat sich das Euro/Franken-Paar in dieser Zeit meist leicht unter der 0,93er-Marke bewegt, zuletzt bei 0,9281.

Nach seiner Schwäche am Vortag habe sich der Dollar zu Franken und Euro am Donnerstag stabilisiert und seither mehr oder weniger seitwärts bewegt, sagte ein Händler zu Entwicklung in den letzten 36 Stunden.

Anders sieht die Bewegung über eine Woche aus. So hatte der Greenback beispielsweise am letzten Freitag spätabends mit 0,8033 noch deutlich über der 0,80er-Marke notiert. Das Euro/Dollar-Paar hatte damals 1,1597 gekostet.

Der Dollar war Anfangs Woche vor allem wegen der «Grönland-Story» unter Druck gewesen. Die Ambitionen des US-Präsidenten Donald Trump auf die weltgrösste Insel seien im Markt nicht gut angekommen, hiess es in ersten Wochenhälfte. Als Trump dann allerdings am Mittwochabend eine Kehrtwende vollführte und die jüngsten Zolldrohungen zurücknahm, setzte eine Stabilisierung ein.

Dass der Franken insgesamt aber trotzdem stark bleibt, und auch die Edelmetalle Gold und Silber ihren Rekordkurs fortsetzen, zeigt laut Händlern, dass es weiterhin Zweifel gibt, ob und wie lange diese Entspannung andauert. «Trump ist immer wieder für eine Überraschung gut», meint ein Händler und verwies auf die Sprunghaftigkeit des US-Präsidenten. (awp/mc/pg)