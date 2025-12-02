Devisen: Wenig Bewegung vor Fed

Zürich – Am Devisenmarkt herrscht derzeit angespannte Ruhe. Die Kurse bewegten sich über Nacht kaum.

So trat das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9341 zuletzt mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch Dollar/Franken blieb über Nacht in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8048. Gleiches gilt für das Euro/Dollar-Paar, das am Morgen bei 1,1606 gehandelt wurde.

Am Montagnachmittag hatte der Dollar zwar einen kurzen Einknicker, wobei das Dollar/Franken-Paar kurzzeitig unter 0,80 fiel. Was genau der Grund für die Bewegung war, ist aber nicht klar.

Analysten sehen vor der kommende Woche anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank Fed wenig Impulse im Devisenmarkt. Die Commerzbank erwartet dennoch eine leichte Abwärtstendenz im Dollar. Denn angeblich habe sich US-Präsident Trump für Kevin Hasset als Nachfolger von Fed-Chef Jerome Powell entschieden. Und damit würden die Chancen auf ein zukünftig taubenhaftes Fed steigen. Bleibe gleichzeitig Steven Miran im Amt, wären diese Chancen noch höher.

Derweil dürften von den Inflationszahlen aus der Eurozone am Vormittag kaum Impulse ausgehen, so die Experten weiter. Denn selbst wenn die Teuerung im November leicht anziehen dürfte, sei dies in erster Linie auf Basiseffekte zurückzuführen und gebe der EZB keinen Anlass, an der Zinsschraube zu drehen. (awp/mc/ps)