Devisen: Wenig Bewegung vor Notenbankentscheiden

Zürich – Am Devisenmarkt halten sich die Ausschläge am Dienstagmorgen in engen Grenzen. Vor den anstehenden Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigen sich die Marktteilnehmer zurückhaltend.

In der Nacht blieb das Dollar/Franken-Paar in einer engen Spanne mit Kursen von zuletzt 0,8280. Auch der Euro bewegte sich in der Nacht gegenüber dem US-Dollar kaum und wird derzeit zu 1,1165 gehandelt. Auch das Euro/Franken-Paar tritt entsprechend bei Kursen von 0,9245 mehr oder weniger auf der Stelle. Auf 24h-Basis notiert der Dollar aber gegenüber beiden Währungen deutlich höher.

Für Impulse könnten im Tagesverlauf einige US-Konjunkturdaten sorgen. Auf dem Programm stehen unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Güter, das Verbrauchervertrauen für Oktober sowie die Neubauverkäufe.

Das Hauptaugenmerk gilt allerdings den Notenbanken. Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung der Fed, deren Zinsentscheid am Mittwochabend erwartet wird. Am Donnerstag folgt die EZB. Bei beiden Notenbanken rechnen die Marktteilnehmer mit unveränderten Leitzinsen. Entsprechend dürften vor allem die Signale zum weiteren geldpolitischen Kurs Beachtung finden. (awp/mc/ps)