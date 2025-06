Devisen: Wenig Bewegung vor Zinsentscheidung der SNB

Zürich – Am Devisenmarkt bewegen sich die Kurse am frühen Donnerstagmorgen nur wenig. Der US-Dollar kann damit seine Gewinne vom Vortag verteidigen. Am Mittwoch hatte der «Greenback» nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed zugelegt. Nur kurze Zeit vor der Zinsentscheidung der SNB (um 9.30 Uhr) wird der Dollar zu 0,8200 Franken gehandelt. Am späten Vorabend waren es 0,8193 und am Nachmittag 0,8176 Franken.

Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9398 mehr oder weniger auf der Stelle. Derweil hat Euro hat zum Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst und wird derzeit zu 1,1462 Dollar nach 1,1475 am Vorabend gehandelt.

Trotz wiederholter Forderungen von Präsident Donald Trump nach einer Zinssenkung hat die US-Notenbank den Leitzins erneut stabil gehalten. Damit bleibt er auf hohem Niveau in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Die Unsicherheit über die weitere Konjunkturentwicklung sei zwar zurückgegangen, bleibe aber weiterhin hoch, hiess es. Die Fed signalisiert weiterhin Zinssenkungen in diesem Jahr. Die Entscheidung entsprach der Erwartung der meisten Analysten.

Nun gehöre die Bühne den hiesigen Währungshütern denn nach der Fed sei vor der SNB, heisst es am Markt. Die SNB dürfte laut den meisten befragten Analysten den Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf null Prozent senken. Einige wenige Auguren schliessen gar eine Senkung um einen halben Prozentpunkt auf -0,25 Prozent und damit die Widerkehr der SNB zur Negativzinspolitik nicht aus.

Da sowohl in den USA mit dem Juneteenth und in Deutschland sowie in Teilen der Schweiz mit Fronleichnam Feiertage begangen werden, dürften dem Geschäft ansonsten Impulse fehlen. (awp/mc/ps)