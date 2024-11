Devisen: Wenig Bewegung zum Wochenschluss

Zürich – An den Devisenmärkten bewegen sich die Kurse zum Wochenschluss nur moderat. Dabei ist tendenziell eine leichte Kursschwäche beim US-Dollar auszumachen.

So wird er zum Franken aktuell zu 0,8813 gehandelt nach 0,8830 am Vorabend. Das Euro/Dollar-Paar notiert mit 1,0572 ein wenig höher als am Vorabend mit 1,0557. Derweil tritt das Euro/Franken-Paar mit 0,9317 mehr oder weniger auf der Stelle.

Der Datenkalender ist zum Wochenschluss gut gefüllt. Hierzulande stehen dabei die Zahlen des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zum BIP-Wachstum im dritten Quartal an. Allerdings hatte das Seco bereits vor zwei Wochen eine erste Schnellschätzung veröffentlicht. Darin hatte sie das Quartalswachstum auf 0,2 Prozent beziffert nach 0,5 Prozent im Vorquartal.

Daneben wird auch das KOF-Konjunkturbarometer für den November publiziert. Interessieren dürften zudem die Schätzungen des Bundesamts für Statistik (BFS) zur Lohnentwicklung 2024.

Im Ausland werden vor allem die Daten zur Inflationsentwicklung in der Eurozone im November auf Beachtung stossen. «Falls diese einen ähnlichen Charakter aufweisen sollten wie für Deutschland dürfte einer weiteren Leitzinssenkung der EZB auf ihrer am 12. Dezember anstehenden letzten turnusmässigen Sitzung des Jahres nichts mehr im Wege stehen», fasst es Analyst Uwe Streich von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zusammen. (awp/mc/pg)