Devisen: Wenig Bewegung

Zürich – Am Devisenmarkt zeigen sich die wichtigsten Währungspaare am Dienstagmorgen wenig bewegt. Die Marktteilnehmer agieren einen Tag vor Ablauf der Waffenruhe im Nahen Osten zurückhaltend und warten auf neue Signale aus der geopolitischen Entwicklung.

Das Dollar/Franken-Paar hat sich bei einem Stand von 0,7786 seit dem Vorabend kaum von der Stelle bewegt. Auch die europäische Gemeinschaftswährung bleibt gegenüber dem US-Dollar mit einem Kursniveau von 1,1781 stabil. Entsprechend verharrt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9173 mehr oder weniger auf dem Niveau vom Montagabend.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze am Nachmittag. Zudem werden die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland erwartet. In der Schweiz stehen die Aussenhandelsdaten sowie die Geldmenge M3 der Schweizerische Nationalbank im Fokus, die Hinweise auf die geldpolitischen Perspektiven liefern könnten. (awp/mc/ps)