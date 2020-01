Devisen: Eurokurs fällt unter 1,08 Franken

Frankfurt am Main – Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und ist in Richtung 1,11 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1120 Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als im Tageshoch. Der Dollar legte dagegen zu, nicht nur gegenüber dem Euro.

Stark legte auch der Franken zu. So fiel der EUR/CHF-Kurs mit 1,0783 auf den tiefsten Stand seit Frühling 2017. Aktuell notiert das Währungspaar bei 1,0794. Die Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die Nachfrage nach sicheren Anlagen kurzfristig deutlich erhöht. Gefragt sind neben erstklassigen Staatsanleihen und Gold eben auch der Schweizer Franken. Das Duo USD/CHF notiert derweil wenig verändert bei 0,9707.

Belastet wurde der Euro auf der anderen Seite durch schwache Auftragsdaten aus der deutschen Industrie. Im November gingen die Aufträge an den für die deutsche Wirtschaft wichtigen Sektor deutlich zurück. Insbesondere aus dem aussereuropäischen Ausland kamen weniger Bestellungen. Bankvolkswirte zeigten sich enttäuscht und sprachen von einer anhaltenden Industrieschwäche. Der amerikanische Dollar erhielt Rückenwind durch solide Daten vom US-Arbeitsmarkt.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84868 (0,85183) GBP und 120,86 (121,15) JPY fest. Die Feinunze Gold (31,1 Gramm) wurde am Nachmittag in London mit 1’573 Dollar gehandelt. Das war etwa ein Dollar weniger als am Vortag. (awp/mc/pg)