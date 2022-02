Goldpreis steigt auf höchsten Stand seit Mitte 2021

Frankfurt – Inmitten der Ukraine-Krise ist Gold als sicherer Anlagehafen wieder stärker gefragt. Am Dienstag stieg der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls bis auf 1879 US-Dollar. Damit wurde der höchste Stand seit Juni 2021 markiert. Seit vergangenen Freitag hat der Goldpreise um etwa 50 Dollar zugelegt, kurz vor der Jahreswende hatte das Edelmetall noch etwa 100 Dollar weniger gekostet.

Gold sei derzeit als sicherer Hafen stark gefragt, heisst es in einem Marktkommentar der Commerzbank. Hintergrund sind die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze. Marktteilnehmer steuern in ungewissen Zeiten vermehrt Sachwerte wie Gold an, während riskantere Anlagen wie Aktien eher an Wert verlieren.

Gebremst wird das Edelmetall jedoch durch vielerorts steigende Kapitalmarkzinsen, die das zinslose Gold im Vergleich zu zinstragenden Anlagen weniger lukrativ erscheinen lassen. Hinzu kommt der zuletzt aufwertende US-Dollar, der ein Hemmnis für die Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums darstellt. Gold wird in der Regel in der US-Währung gehandelt. (awp/mc/ps)