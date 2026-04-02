Preissprung beim Öl nach Trump-Aussagen

New York / London – Die Ölpreise sind am Donnerstag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump deutlich gestiegen. Nachdem seine Rede an die Nation in der vergangenen Nacht zunächst einen Preissprung ausgelöst hatte, ging es mit den Notierungen im Tagesverlauf weiter nach oben. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni stieg bis knapp 110 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Vor der Rede von Trump wurde Öl der Sorte Brent noch unter 100 Dollar gehandelt.

Am Nachmittag kostet Rohöl 109,24 Dollar und damit etwa acht Prozent mehr als am Vortag. Trump hatte in seiner Rede zwar ein schnelles Ende des Krieges in Aussicht gestellt, gleichzeitig aber auch eine Ausweitung der Militärschläge gegen den Iran in den kommenden zwei bis drei Wochen angekündigt.

An den Finanzmärkten lösten die Aussagen des US-Präsidenten Verunsicherung aus, zumal der Iran umgehend reagierte und ebenfalls neue Drohungen an die USA gerichtet hat. Demnach müssen sich die Vereinigten Staaten auf eine härtere Gegenwehr einstellen.

Nach Einschätzung von Robert Rennie, Rohstoffexperte bei der australischen Westpac Bank, hat die Rede von Trump nichts an der grundlegenden Marktrealität geändert: Die für den Ölhandel wichtige Strasse von Hormus ist seit einem Monat faktisch geschlossen, und die Handelsströme sind weiterhin erheblich eingeschränkt. Es geht davon aus, dass die Störungen im Warenverkehr noch mindestens mehrere Wochen andauern werden, «wenn nicht sogar länger». (awp/mc/ps)