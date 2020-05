US-Eröffnung: Abwarten vor Rede von Trump zu Hongkong

New York – Der eskalierende Streit zwischen den USA und China um Hongkong hat am letzten Handelstag der Woche für Zurückhaltung seitens der Anleger gesorgt. Der Dow Jones Industrial verlor am Freitag im frühen Handel 0,47 Prozent auf 25 282 Punkte. Am Vortag war der US-Leitindex zunächst auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen, im späten Handel aber wegen des Themas Hongkong ins Minus gerutscht.

Inmitten der zunehmenden Spannungen richten sich die Blicke der Börsianer auf US-Präsident Donald Trump und sein mit Spannung erwartetes Statement zum weiteren Vorgehen. „Wir werden bestimmte Entscheidungen treffen und sie morgen diskutieren“, hatte er tags zuvor angekündigt, ohne jedoch Details zu nennen. „Wir sind nicht glücklich mit China“, beklagte Trump.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,30 Prozent auf 3020 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 legte hingegen um 0,23 Prozent auf 9438 Punkte zu.

Analyst Vishal Vivek von Goldman Sachs wies in einer Studie darauf hin, dass die Aktienkurse von US-Unternehmen, die einen hohen Umsatzanteil mit China erwirtschaften, zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufen seien. Sollte sich die Auseinandersetzung zwischen den beiden Staaten weiter zuspitzen, könnte bei diesen Aktien Kursdruck aufkommen – und dies die Börsen als solche belasten.

Washington hatte sich zuletzt angesichts eines von Peking geplanten restriktiven Sicherheitsgesetzes für Hongkong sehr besorgt geäussert. Das Vorhaben wäre der bisher weitgehendste Eingriff in die eigentlich garantierte Autonomie Hongkongs. Die Spannungen zwischen den USA und China hatten sich zuletzt ohnehin deutlich verschärft – auch wegen der Corona-Krise.

Trump sagte zudem Twitter und Co. mitten im Wahlkampf ums Weisse Haus den Kampf an. Der US-Präsident will per Verfügung die Freiheit der Online-Plattformen einschränken, gegen einzelne Nutzer und Inhalte vorzugehen. Auslöser war der Faktencheck eines Tweets, in dem Trump behauptet hatte, Briefwahl erhöhe das Risiko von Fälschungen.

Twitter versah kurz darauf einen weiteren Tweet von Trump mit einem Warnhinweis, weil der Beitrag gegen das Verbot von Gewaltverherrlichung bei dem Dienst verstosse. Im Zuge des Streits hatten die Twitter-Aktien in den vergangenen beiden Tagen mehr als 7 Prozent eingebüsst und gaben nun um weitere 3,7 Prozent nach.

Aktien von Salesforce büssten 4,5 Prozent ein. Der SAP -Kontrahent enttäuschte Anleger mit gekürzten Prognosen für für den Umsatz und das Ergebnis im laufenden Jahr. Die vom Coronavirus ausgelöste Rezession hat auf die Nachfrage nach Cloud-basierten Software-Angeboten gedrückt.

Papiere von Dell Technologies stiegen um 8,6 Prozent auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Der Technologiekonzern schnitt im ersten Geschäftsquartal deutlich besser ab als erwartet. Analysten prognostizieren, dass der Hersteller von Einzelplatz- und Grossrechnern in der Corona-Krise Wettbewerbern Marktanteile abtrotzen könnte. (awp/mc/pg)

