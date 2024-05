US-Eröffnung: Anleger halten vor Geschäftszahlen von Nvidia die Füsse still

New York – An den US-Aktienbörsen ist am Mittwoch Vorsicht das Motto der Stunde. Die wichtigsten Technologie-Indizes schleppten sich zwar auf Rekordhochs, bewegten sich zuletzt aber kaum. Auch der Leitindex Dow Jones Industrial und der breit gefassten S&P 500 traten nahezu auf der Stelle. Vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des billionenschweren Chip-Produzenten Nvidia, die nach Börsenschluss erwartet werden, wagten die Anleger keine grossen Sprünge.

Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,12 Prozent auf 18’735,82 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt bei gut 18 750 Punkten. Der Nasdaq Composite gewann 0,06 Prozent auf 16’843,19 Punkte. Für den Dow ging es um 0,01 Prozent auf 39’869,47 Punkte nach unten. Der S&P 500 verharrte prozentual bei 5321,53 Punkten. (awp/mc/pg)

