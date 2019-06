US-Eröffnung: Anleger nutzen jüngste Schwäche für Käufe

New York – Nach einer zweitägigen Schwächephase haben am US-Aktienmarkt die Käufer am Donnerstag wieder die Oberhand gewonnen. Der Dow Jones Industrial gewann in der ersten halben Stunde 0,42 Prozent auf 26 113,26 Punkte. Damit trotzte der Leitindex zugleich den jüngsten Spannungen in der Golf-Region nach schweren Zwischenfällen mit Handelsschiffen unweit der Küste des Irans.

Von den daraufhin stark gestiegenen Ölpreisen profitierten Ölwerte wie ExxonMobil und Chevron mit einem Plus von jeweils gut 1 Prozent. Sie waren damit im Dow auf den vorderen Plätzen. An der Index-Spitze gewannen die Papiere des Entertainment-Riesen Walt Disney 2,5 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,45 Prozent auf 2892,68 Zähler zu. Für den von Technologiewerten dominierten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,71 Prozent auf 7525,14 Punkte hoch.

Die noch nicht lange an der Börse notierten Fahrdienstvermittler Uber und Lyft gewannen jeweils mehr als 2 Prozent, nachdem das Analysehaus Evercore ISI deren Beobachtung jeweils mit dem Votum „Outperform“ aufgenommen hatte.

Analyst Benjamin Black beurteilt die mittelfristigen Perspektiven positiv und sieht in naher Zukunft erhebliche Treiber für eine Kursaufwertung. Uber und Lyft dürften zudem schneller profitabel werfen, als dies der Markt gegenwärtig erwarte. (awp/mc/ps)

