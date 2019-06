US-Eröffnung: Anleger reiten weiter die Fed-Welle – Jobdaten dämpfen aber

New York – Nach dem jüngsten Kursfeuerwerk geht es auch am Mittwoch an der Wall Street noch etwas bergauf. Allerdings bremsten schwache Arbeitsmarktindikatoren ein wenig die von der US-Notenbank Fed angefeuerte Stimmung, sodass das Plus nicht ganz so üppig ausfiel wie Stunden zuvor noch erwartet. Der am Vortag schon stark gestiegene Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 0,38 Prozent auf 25 429,45 Punkte.

Befeuert von der Hoffnung auf sinkende US-Zinsen kommen die Anleger nach dem schwachen Börsenmonat Mai neuerdings wieder aus der Deckung. Allerdings war der Beschäftigungsaufbau in der US-Privatwirtschaft im Mai deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, was am Markt als Warnsignal gewertet wurde. Zwar spielt dies den Anlegern bei der Spekulation auf baldige Zinssenkungen in die Karten, dämpft aber zugleich auch die Perspektiven für die US-Unternehmen. Laut Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zeigt es, dass diese angesichts des zugespitzten Handelskonfliktes vorsichtiger werden.

Vor diesen Hintergründen verteidigte der marktbreite S&P 500 im frühen Mittwochshandel ein Plus von 0,29 Prozent auf 2811,31 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 rückte um 0,38 Prozent auf 7194,20 Zähler vor. (awp/mc/pg)

