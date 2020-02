US-Eröffnung: Anleger setzen auf eine Eindämmung der Epidemie

New York – Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Bekämpfung des Coronavirus haben auch zur Wochenmitte den Aktien an der Wall Street Rückenwind verliehen. Unterstützung gab es am Mittwoch zudem von der Konjunktur: Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen solide aus. Der Dow Jones Industrial setzte die am Montag begonnene Erholung fort und stieg im frühen Handel um knapp ein Prozent auf 29’089,68 Punkte.

Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus ActivTrades begründete die Erleichterung an den Märkten mit Meldungen, wonach in China ein Medikament zur Behandlung von mit dem Virus infizierten Menschen gefunden worden sei. Den Angaben zufolge könnte die Epidemie des Coronavirus am 21. Februar den Höhepunkt erreichen.

Der marktbreite S&P 500 rückte daraufhin um 0,81 Prozent auf 3324,45 Zähler vor. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,35 Prozent auf 9366,66 Punkte nach oben. Der Index kletterte auf einen historischen Höchststand.

Die zwei grössten Kursverlierer im Dow Jones Index waren Merck & Co mit minus 3,5 Prozent und Walt Disney mit minus 1,3 Prozent. Beide Schwergewichte hatten Quartalszahlen vorgelegt. Bei Merck & Co verwiesen die Analysten von JPMorgan auf einen etwas enttäuschenden Umsatz mit dem wichtigen Medikament Keytruda. Bei Walt Disney brockten hohe Kosten für den Ausbau des Streaming-Angebots dem Unterhaltungsriesen einen Gewinneinbruch ein.

Ford -Aktien gerieten mit einem Verlust von fast zehn Prozent noch erheblich stärker unter Druck. Analyst Philippe Houchois vom Broker Jefferies sprach von einem „sehr enttäuschenden Ausblick“ des Autobauers auf das laufende Jahr.

Sehr schwach präsentierten sich die Papiere des Foto-App-Anbieters Snap und des Musikstreaming-Dienstes Spotify . Snap büssten 8,5 Prozent ein und Spotify 4,7 Prozent. Bei Snap missfielen Anlegern deutlich schwächer als erwartete Werbeerlöse. Spotify enttäuschte mit einer überraschend hohen Verlustprognose für das laufende erste Quartal.

Geld vom Tisch nahmen Anleger bei Tesla-Aktien . Der Kurs des Herstellers von Elektrofahrzeugen war in den vergangenen beiden Tagen um mehr als 36 Prozent nach oben geschossen. Nun machten Investoren Kasse und strichen Gewinne ein. Die Papiere sackten um 13 Prozent ab. (awp/mc/pg)

