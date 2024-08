US-Eröffnung: Dow verhalten – Nasdaq dank Nvidia im Plus

New York – Nach dem bislang turbulenten August bleiben die Anleger am Montag vor der Veröffentlichung von Konjunkturdaten in den kommenden Tagen angespannt. In den Auftaktminuten noch im Plus, gab der Leitindex Dow Jones Industrial nach gut einer Handelsstunde um 0,21 Prozent auf 39’415,16 Punkte nach. Zeitweise hatte er aber auch mehr als ein halbes Prozent verloren.

Der marktbreite S&P 500 gewann hingegen zuletzt 0,23 Prozent auf 5356,54 Zähler. Im Technologiesektor, der im Dow weniger starkes Gewicht hat, sorgte Nvidia im Verlauf für Rückenwind. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg zuletzt um 0,46 Prozent auf 18 598,87 Punkte.

Generell wird die neue Woche wohl geprägt sein von einer Reihe an Konjunkturdaten, die Aufschluss über die Lage der grössten Volkswirtschaft der Welt geben dürften. Mit besonderer Spannung erwartet werden am Mittwoch Zahlen zu den Verbraucherpreisen für Juli, die laut Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets zum «nächsten Härtetest» werden, weil sie wohl massgeblich sein dürften für die kommende Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Laut Stanzl suchen Anleger jetzt nach deutlichen Hinweisen, dass eine Rezession in der Wirtschaft der Vereinigten Staaten vermieden werden kann. «Wenn die Anleger in den Wirtschaftsdaten dieser Woche nicht erkennen können, dass die Wirtschaft bereits in einer Rezession steckt, könnte die Rally an den Börsen wieder aufgenommen werden», schrieb der Marktanalyst am Montag. Mit einer blossen Verlangsamung des Wachstums und kommenden Zinssenkungen könnten sie mehr als gut leben.

Der Kurs von Nvidia sprang um fünf Prozent auf gut 110 US-Dollar und damit auf das höchste Niveau seit dem Kursrutsch zu Monatsbeginn hoch. Analyst Timothy Arcuri von UBS hält mit einem Kursziel von 150 Dollar an seiner Kaufempfehlung fest. Er schätzt, dass durch den Rücksetzer ein Gewinn-Höhepunkt im Jahr 2025 eingepreist wird. 2026 werde es aber wieder aufwärts gehen.

Ansonsten ragten unter den Einzelwerten an der Nasdaq-Börse die Aktien von Starbucks hervor, indem sie um 3,7 Prozent anzogen. Das «Wall Street Journal» hatte am späten Freitag berichtet, dass der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung an der Kaffeehauskette erworben habe. Dies sorgte für Fantasie unter den Anlegern.

Für die Papiere von Humacyte ging es dagegen um 15 Prozent nach unten. Wie das Biotechnologieunternehmen mitteilte, braucht die US-Gesundheitsbehörde FDA mehr Zeit für die Prüfung der Zulassung eines Blutgefässimplantats.

Die Papiere von Jetblue Airways brachen um 13 Prozent ein. Die Fluggesellschaft hatte milliardenschwere Finanzierungsschritte bekannt gegeben, darunter die Ausgabe von Schuldverschreibungen. Zudem senkte die Ratingagentur Moody’s das Kreditrating. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google