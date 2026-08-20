US-Eröffnung: Anleiherenditen, Ölpreise und Walmart belasten

New York – Mit Enttäuschung aufgenommene Geschäftszahlen von Walmart strahlen am Donnerstag negativ auf den US-Aktienmarkt ab. Die Papiere des weltweit grössten Filial-Einzelhändlers sackten im frühen Börsenhandel deutlich ab. Schwächere Geschäfte von Walmart werfen für gewöhnlich Fragen nach dem Konsum der US-Bürger auf, der für die amerikanische Wirtschaft eine wichtige Säule ist.

Der Leitindex Dow Jones Industrial rutschte auf den tiefsten Stand seit Anfang des Monats und büsste zuletzt 0,68 Prozent auf 53.097 Punkte ein. Der techlastige Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 29.305 Zähler. Der marktbreite S&P 500 verbuchte ein Minus von 0,29 Prozent auf 7.6876 Punkte.

Belastend für die Börsen wirkten am Donnerstag zudem erneut steigende Ölpreise und Anleiherenditen. Die Staatsverschuldung der Vereinigten Staaten legte zum ersten Mal auf mehr als 40 Billionen US-Dollar zu. «Ein denkwürdiges Ereignis», wie die Autoren vom Börsenbrief Fuchs-Kapital schrieben. «Kein Wunder, dass die Renditen der US-Staatsanleihen steil nach oben zeigen.» Die Ankündigung des US-Finanzministeriums am Vortag, verstärkt langlaufende Staatsanleihen zurückzukaufen, hatte nur vorübergehend den Aufwärtsdruck von den Renditen genommen. «Fundamental ändern die Rückkäufe nichts», hiess es in einer Einschätzung der Dekabank.

Am Ölmarkt bleibt die Entwicklung im Iran-Krieg das bestimmende Thema. US-Präsident Donald Trump hatte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran dem Land mit einem «Wirtschaftskrieg» gedroht.

Die Umsätze von Walmart auf dem Heimatmarkt blieben im zweiten Geschäftsquartal hinter den Erwartungen zurück. Vor allem der Preisdruck bei pharmazeutischen Produkten macht dem Konzern zu schaffen. Die Walmart-Aktien verloren mehr als 9 Prozent. Andere Handelskonzerne wie Costco, Kroger und Home Depot blieben mit Kurseinbussen von 1,3 bis 2,9 Prozent nicht verschont.

Ganz anders sah es beim Land- und Forstmaschinenbauer Deere & Co aus, der mit seinen Quartalszahlen überzeugte. Das Unternehmen rechnet zudem mit einem guten Jahr 2027 für die US-Agrarbranche. Der Kurs stieg um knapp 4,4 Prozent.

Der Parfüm- und Kosmetikhersteller Coty blieb nach der Veröffentlichung der Quartalsbilanz einen Ausblick auf das Geschäftsjahr schuldig. Zudem sieht das Unternehmen das laufende Geschäftsjahr als Jahr des Übergangs. Das liess den Aktienkurs um mehr als 10 Prozent einbrechen. Am Vortag war es im Zuge starker Quartalszahlen von Estee Lauder noch kräftig auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gegangen. (awp/mc/ps)

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