US-Eröffnung: Chinas Gegenzölle schicken Dow & Co erneut auf Talfahrt

Die Ankündigung von Gegenzöllen auf US-Importe durch China hat den jüngsten Kurseinbruch an den New Yorker Börsen am Freitag noch verschärft. Der Dow Jones Industrial sackte im frühen Handel um weitere 2,6 Prozent auf 39.494 Zähler ab. Am Vortag war der weltweit bekannteste Aktienindex bereits um 4 Prozent gefallen, nachdem US-Präsident Donald Trump umfangreiche Importzölle angekündigt hatte. Der Dow fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres. Mit minus gut 5 Prozent droht dem Dow nun die verlustreichste Börsenwoche seit Oktober 2020.

Der von den grossen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 büsste 2,7 Prozent auf 18.017 Punkte ein und fiel ebenfalls auf den tiefsten Stand seit August 2024. Im Börsenjahr 2025 steht mittlerweile ein Verlust von 14,5 Prozent für den Index zu Buche. Wie schon am Vortag zählten die Papiere grosser Chip-Hersteller zu den grössten Verlierern. Der marktbreite S&P 500 rutschte um 3,0 Prozent auf 5.236 Zähler ab.

China kündigte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent an. Sie sollen am 10. April in Kraft treten, wie die Zollkommission des chinesischen Staatsrats mitteilte. Dies jage einen weiteren Schock der Angst durch die Märkte, schrieb Susannah Streter vom britischen Investmenthaus Hargreaves Lansdown. «Die grosse Sorge ist, dass dies ein Zeichen für eine scharfe Eskalation des Zollkriegs ist, die erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben wird.»

Zudem könnten schon Mitte des Monats Gegenzölle der EU in Kraft treten, welche diese ursprünglich schon für Anfang April erwogen hatte. Laut der US-Bank JPMorgan ist die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Rezession von 40 auf 60 Prozent gestiegen. Die Marktexperten grosser Banken senken nun ihre Kursziele für die grossen US-Aktienindizes zum Ende dieses Jahres.

An den US-Börsen standen wie schon am Vortag vor allem Tech-Aktien unter Druck, zuvorderst die von Chip-Produzenten. Die Kursverluste von Nvidia , Applied Materials , Intel , Broadcom , AMD und Micron reichten von etwa 4 bis 9 Prozent.

Unter den Tech-Giganten hielten sich Apple-Aktien mit minus 2 Prozent noch vergleichsweise gut, sie waren aber am Vortag unter die Räder geraten.

Die an der New York Stock Exchange beziehungsweise an der Nasdaq gelisteten Anteilscheine der chinesischen Internet-Branchengrössen Alibaba und Baidu büssten jeweils rund 8 Prozent ein.

Abseits des Tech-Sektors sackten die Papiere des Chemiekonzerns Dupont um fast 13 Prozent ab. China ermittelt gegen den Chemiekonzern wegen eines möglichen Verstosses gegen Wettbewerbsvorschriften. (awp/mc/pg)

