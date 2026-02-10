US-Eröffnung: Dow bleibt auf Rekordkurs

New York – Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Seine Bestmarke schraubte der US-Leitindex im frühen Handel auf fast 50.513 Punkte hoch. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,66 Prozent auf 50.469 Zähler.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 gewann 0,17 Prozent auf 25.310 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,19 Prozent auf 6.978 Zähler zu.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss.

Unter den Aktien der Old Economy büssten Coca-Cola 0,7 Prozent ein. Der Getränkekonzern blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr etwas hinter den Erwartungen am Markt zurück. Die Aktien sind seit Anfang Januar auch schon gut gelaufen.

Die ebenfalls stark gelaufenen Papiere des Chemiekonzerns Dupont gewannen fast 3 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt.

Der Reifenhersteller Goodyear rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um mehr als 14 Prozent ab.

Im Tech-Sektor zogen die Anteile des Chip-Herstellers ON Semiconductor um 3,7 Prozent an, obwohl dessen Prognosen für dieses Jahr auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hindeuten.

Die Aktien von Spotify schnellten um 16 Prozent nach oben. Der Streamingdienst verdiente im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr als ein Jahr zuvor. (awp/mc/ps)

