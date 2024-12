US-Eröffnung: Dow etwas schwächer – Nasdaq aber mit erneutem Rekordhoch

New York – Nach der Bekanntgabe aktueller Inflationszahlen sind die US-Aktienmärkte am Mittwoch durchwachsen in den Handel gestartet. Beim Dow Jones Industrial hielt ein solider Start nicht lange an, denn zuletzt war der Leitindex der Wall Street mit 0,15 Prozent ins Minus abgetaucht auf 44.258,35 Punkte.

Anleger setzten am Mittwoch verstärkt auf Technologiewerte. Ein klares Plus von 1,37 Prozent gab es daher für den von dieser Branche geprägten Nasdaq 100 , der zuletzt bei 21.660,46 Punkten gehandelt wurde. Er stellte erneut einen Rekord auf. Der marktbreite S&P 500 legte ausserdem 0,65 Prozent auf 6.074,03 Zähler zu.

Am Markt richtete sich der Fokus darauf, dass sich der Preisauftrieb im November in den USA im November wie erwartet etwas verstärkt hat. «Der Anstieg der Inflationsrate dürfte die Fed nicht davon abbringen, in einer Woche eine Zinssenkung um 25 Basispunkte vorzunehmen. Der Leitzins liegt noch immer deutlich über der Inflationsrate. Damit sind die US-Währungshüter in einer komfortablen Situation», kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in einer ersten Reaktion. (awp/mc/pg)

