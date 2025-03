US-Eröffnung: Dow fällt weiter – Neue Zollankündigung von Trump belastet

New York – Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag seine zu Wochenbeginn erlittenen Verluste ausgeweitet. In einem weiterhin von Konjunktursorgen geprägten Umfeld fiel der US-Leitindex um 1,23 Prozent auf 41.395,83 Punkte. Das Börsenbarometer bewegt sich damit auf dem Niveau von Mitte September.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,98 Prozent auf 5.559,76 Zähler nach unten. Der von Tech-Werten beherrschte Nasdaq 100 fiel um 0,74 Prozent auf 19.286,34 Punkte. Er war am Montag mit 3,8 Prozent so stark abgesackt wie seit dem Jahr 2022 nicht mehr.

Vor allem die konjunktur- und zinssensiblen Technologiewerte – 2024 noch die grossen Gewinner am Aktienmarkt – sind zuletzt stark unter Druck geraten. Verantwortlich dafür ist auch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, die Ängste vor einer Rezession der weltgrössten Volkswirtschaft schürt. Wegen seines potenziell inflationstreibenden Wirtschaftskurses signalisierte die US-Notenbank Fed schon im Dezember eine vorsichtige Gangart bei den von Anlegern erhofften Zinssenkungen.

Am Dienstag nun legte Trump nach. Der US-Präsident erklärte, dass er die Zölle auf alle Stahl- und Aluminiumprodukte, die aus Kanada in die USA eingeführt werden, auf 50 Prozent erhöhen wird.

Der «Zuckerschock» an den Börsen nach den US-Wahlen im November «hat sich in einen unangenehmen Kater verwandelt, da die politischen Realitäten von Trump 2.0 allmählich deutlich werden», betonte Marktbeobachter Benny Adler von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Experten der US-Bank JPMorgan sehen noch keine Einstiegskurse und warnen vor verfrühten Käufen.

Am Dow-Ende fielen die Aktien von Verizon um gut sechs Prozent. Der Telekomkonzern befürchtet ein schwächeres Wachstum im ersten Quartal. Kunden hatten die zuletzt durchgesetzten Preiserhöhungen nicht akzeptiert, und dies hat die Kündigungsrate erhöht.

Unter den grössten Verlierern im S&P 500 büssten die Papiere von Oracle mehr als sechs Prozent ein. Bei dem Softwarekonzern waren sowohl der Umsatz als auch der bereinigte Gewinn je Aktie etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Zahlen seien ebenso wie der Ausblick auf das laufende Quartal durchwachsen ausgefallen, kommentierte ein Börsianer. Mehrere Analysten senkten ihre Kursziele für die Aktien.

Die Aktionäre von Delta mussten ein Minus von 8,6 Prozent verkraften. Knappe Reisebudgets zwangen die Fluggesellschaft, das Gewinnziel für das laufende Quartal zusammenzustreichen. (awp/mc/ps)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google