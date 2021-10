US-Eröffnung: Dow gibt nach – Inflation steigt überraschend

New York – Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch an seine jüngsten Verluste angeknüpft. Sorgen bereitete den Anlegern, dass sich in den USA der Anstieg der Verbraucherpreise im September wieder verstärkt hat. Die Jahresinflationsrate legte überraschend von 5,3 Prozent im Vormonat auf 5,4 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt eine unveränderte Rate erwartet.

Der Dow fiel im frühen Handel um 0,48 Prozent auf 34 213,08 Punkte. Der S&P 500 gab um 0,21 Prozent auf 4341,65 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 aber ging es um 0,39 Prozent auf 14 719,04 Punkte nach oben.

Im Fokus stand zudem der Auftakt der Berichtssaison der Unternehmen, den die Grossbank JPMorgan Chase an diesem Mittwoch mit der Veröffentlichung ihres Zahlenwerks eingeläutet hatte. Die Erholung der Wirtschaft von der Corona-Krise bescherte dem Geldinstitut zwar im Sommer einen überraschend hohen Überschuss, wobei das Fusionsberatungsgeschäft zugleich den bislang höchsten Quartalsgewinn erwirtschaftete. Allerdings überschattete das gedämpfte Kreditwachstum Börsianern zufolge das Zahlenwerk. Damit fielen die in diesem Jahr bereits gut gelaufenen Aktien von JPMorgan um 2,7 Prozent und zählten damit zu den schwächsten Werten im Dow.

Mit Spannung wird nun darauf gewartet, wie sich die anderen Banken geschlagen haben. An diesem Donnerstag folgen mit ihren Geschäftsberichten unter anderem Morgan Stanley , die Citigroup und auch die Bank of America .

Qualcomm hatte am Vorabend ein neues Aktienrückkaufprogramm über zehn Milliarden Dollar angekündigt, woraufhin die Papiere des auf den Mobilfunksektor ausgerichteten Halbleiterherstellers nun um rund zwei Prozent anzogen.

Die Anteilscheine von Apple aber fielen um mehr als ein Prozent. Informierten Quellen zufolge könnte der IT-Konzern wegen der Lieferengpässe bei Halbleitern sein Jahresproduktionsziel für das iPhone 13 um bis zu zehn Millionen Stück kürzen. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google