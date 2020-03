US-Eröffnung: Durchatmen nach katastrophaler Börsenwoche

New York – Der Crash am US-Aktienmarkt ist am Freitag zunächst gestoppt worden. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der seit Wochenbeginn um 18 Prozent eingebrochen war, rückte im frühen Handel um 3,3 Prozent auf 21’894,21 Punkte vor. Damit befindet sich der Dow jedoch noch immer auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2018. Auf Wochensicht ist für den Dow ein Verlust von rund 15 Prozent aufgelaufen.

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in den USA hatte die US-Börsen zuletzt schwer belastet. Analysten bezeichneten zudem die bisherigen Massnahmen der US-Regierung gegen das Virus als unzureichend oder nicht angemessen.

Händler sprechen angesichts der Erholung von einer technischen Gegenbewegung auf die enormen Verluste der vergangenen Wochen. Spekulative Anleger, die im Crash auf weiter fallende Kurse gesetzt hätten, schlössen vor dem Wochenende nun ihre sogenannten Short-Positionen, mit denen sie auf fallende Kurse wetten, und strichen Gewinne ein. Das stütze den Markt.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich um 3,8 Prozent auf 2574,73 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um gut vier Prozent auf 7561,24 Zähler aufwärts.

Aus konjunktureller Sicht überwiegt ungeachtet der stabilen Kurse die Skepsis: „Vieles spricht dafür, dass die derzeitige Weltwirtschaftskrise erst dann überwunden sein dürfte, wenn die Ansteckungsraten in Europa und den USA wieder nennenswert abnehmen und in beiden Regionen grössere staatliche Konjunkturpakete beschlossen werden“, schrieb Edgar Walk, Volkswirt der Metzler Bank.

Gut kamen bei Anlegern die Quartalszahlen des Software-Entwicklers Adobe an, der Kurs stieg um 10,3 Prozent. Begeistert reagierten Investoren auch auf das Zahlenwerk des SAP -Kontrahenten Oracle . Der Kurs schnellte um elf Prozent nach oben. Der Chip-Hersteller Broadcom enttäuschte dagegen mit Quartalszahlen, die Aktie verlor 2,2 Prozent und fiel auf ein Tief seit August 2018.

Daneben erholten sich vor allem solche Aktien und Branchen, die während des jüngsten Ausverkaufs besonders gelitten hatten. American Airlines, United Airlines und Delta Air Lines gewannen bis zu 8,3 Prozent. Aktien von Boeing , in den vergangenen Wochen im freien Fall, erholten sich an der Spitze des Dow um knapp acht Prozent. Die am Vortag um mehr als 30 Prozent eingebrochen Papiere des Kreuzfahrtanbieters Carnical legten um gut acht Prozent zu. (awp/mc/pg)

NYSE

NASDAQ

Aktueller Stand Dow Jones Industrial bei Google