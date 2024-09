US-Eröffnung: Hartnäckige Inflation vermiest Anlegern die Kauflaune

Washington – Eine hartnäckig hohe Kerninflation in den USA ist am Mittwoch an den US-Börsen nicht gut angekommen. Denn Beobachtern zufolge spricht dies eher für eine «kleine» Zinssenkung durch die Notenbank Fed in der kommenden Woche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,5 Prozent auf 40.115 Zähler und rutschte auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Die Kursverluste waren breit gestreut, kaum eine Branche konnte sich dem Abwärtsdruck entziehen.

Die Kerninflationsrate ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel lag im August bei 3,2 Prozent. «Die Wohnkosten haben erneut deutlich zugelegt, nachdem diese bereits im Juli stärker als erwartet gestiegen waren», schrieb Johannes Mayr, Volkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz. Zwischenzeitliche Spekulationen auf eine grosse Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte hätten damit einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Der breit gefasste S&P 500 gab im frühen New Yorker Handel um 1 Prozent auf 5.441 Punkte nach. Für den von Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es mit 0,5 Prozent auf 18.729 Zähler weniger stark abwärts. Hier sorgten die Kursgewinne grosser Chip-Hersteller für etwas Unterstützung.

Aktien aus der Branche Erneuerbare Energien profitierten am Mittwoch von Kamala Harris› gutem Abschneiden in der TV-Debatte mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Einem Börsianer zufolge ist Harris› verbesserte Position eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt. Papiere der Photovoltaik-Unternehmen First Solar und Solaredge gewannen 9 beziehungsweise 10 Prozent.

Dass Trump im Fernsehduell eher enttäuschte, zeigte auch der 15-prozentige Kursrutsch von Trump Media & Technology . Der Ex-Präsident ist Mehrheitsaktionär des Medien- und Technologieunternehmens, in dessen Zentrum das von ihm gegründete Online-Netzwerk Truth Social steht. Seit einem Kursprung Mitte Juli nach dem gescheiterten Attentat auf Trump ist es für die Aktien immer weiter bergab gegangen. (awp/mc/pg)

