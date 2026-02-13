US-Eröffnung: Indizes nach Inflationsdaten wenig bewegt

New York – Nach den deutlichen Kursverlusten am Vortag ist an den US-Börsen am Freitag eine Erholung im frühen Handel ausgeblieben. Nach Inflationsdaten für Januar gab die Hoffnung auf sinkende Zinsen den Kursen keinen Auftrieb. Der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Volkswirten erwartet.

Der Dow Jones Industrial gab zuletzt um 0,15 Prozent auf 49.379 Punkte nach. Im frühen Wochenverlauf war der New Yorker Leitindex noch auf ein Rekordhoch über 50.500 Punkte gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte am Freitag fast unverändert bei 24.689 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stand knapp im Plus bei 6.830 Zählern. Die Wochenbilanz ist derzeit bei allen drei Indizes negativ.

Am Vortag hatten erneute Zweifel wegen der hohen Investitionen grosser KI-Konzerne in Künstliche Intelligenz (KI) die Stimmung an den Börsen ein Stück weit getrübt. Solche Zweifel hatten die Techwerte zuletzt immer wieder belastet, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre sehr hoch bewertet sind.

Unter den Einzelwerten schnellte am Freitag der Aktienkurs des Elektroauto-Herstellers Rivian um fast ein Fünftel nach oben. Der Herausforderer von Tesla lag mit seinem Lieferausblick für 2026 über den Erwartungen von Analysten.

Applied Materials gewannen 10 Prozent. Der Chip-Ausrüster hatte mit seinem Umsatzausblick für das zweite Geschäftsquartal die Markterwartungen deutlich übertroffen und im ersten Jahresviertel überraschend gut abgeschnitten. Das Unternehmen profitiert weiterhin vom KI-Boom und der Nachfrage nach Speicherchips.

Gefragt waren auch die Aktien des Zimmervermittlers Airbnb. Das Unternehmen überzeugte mit einem überraschend hohen Umsatzausblick für das erste Quartal. Die Papiere legten um 4,5 Prozent zu.

Die Aktien von Pinterest, der Online-Pinnwand für Fotos und Grafiken, stürzten um ein Fünftel ab. Ein überraschend schwacher Ausblick auf das erste Geschäftsquartal kam nicht gut an. (awp/mc/pg)

